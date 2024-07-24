تشكيل منتخب مصر الأولمبي لمواجهة الدومينيكان .. زيزو والنني الأبرز

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن البرازيلي روجيرو ميكالي المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي تشكيل المنتخب لمواجهة الدومينيكان اليوم، وذلك في الجولة الأولى من منافسات كرة القدم لدورة الألعاب الأولمبية الحالية في باريس.

وجاء تشكيل منتخب مصر مكون من،

في حراسة المرمى: حمزة علاء،

والدفاع: عمر فايد، حسام عبد المجيد، أحمد عيد، كريم الدبيس،

والوسط: محمد النني، محمد شحاته، أحمد قطة،

وفي الهجوم: إبراهيم عادل، أحمد سيد زيزو، أسامة فيصل".

وتضم المجموعة الأولى في أولمبياد باريس لكرة القدم كل من مصر، إسبانيا، أوزبكستان، والدومينيكان.

ويعتمد منتخب مصر الأولمبي على الثنائي فوق السن (النني وزيزو) في التشكيلة الأساسية، بينما يقود أسامة فيصل الهجوم.