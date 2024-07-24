نادي سعودي يطارد نجم ميلان الإيطالي

كشف تقارير صحفية، اليوم الأربعاء، عن رغبة إدارة نادي الشباب السعودي في الحصول على خدمات أحد نجم نادي ميلان الإيطالي، خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وبحسب ما قاله الصحفي الشهير ماتيو موريتو، عبر منصة “إكس”: “طلب الشباب السعودي الحصول على خدمات الفرنسي ياسين عدلي، لاعب وسط ميلان، خلال الأيام الماضية”.

وأضاف موريتو: “حتى الآن لا يوجد رد رسمي من ياسين عدلي على العرض السعودي”.

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يذكر أن ياسين عدلي، يرتبط بعقد مع ميلان حتى صيف 2026، ويتميز في مراكز لاعب الوسط المدافع ولاعب الوسط المتقدم.

وخاض النجم الفرنسي 39 مباراة في مسيرته بقميص ميلان في مختلف البطولات وأحرز هدفا واحدا وقدم تمريرتين حاسمتين.

الجدير بالذكر أن نادي الشباب قد ضم المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله، هداف اتحاد جدة السابق، رسميا أمس الثلاثاء.