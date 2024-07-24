نجم النادي الاهلي على رادار بولونيا الإيطالي

أفادت تقارير صحفية اليوم الأربعاء، عن سعي نادي بولونيا الإيطالي، للتعاقد مع نجم النادي الاهلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وحسبما أفادت الصحفي الإيطالي جيانلوكا دي مارزيو، عبر منصة “إكس”: “يضع نادي بولونيا أنظاره على محمد عبد المنعم، مدافع الأهلي المصري، لدعم الخط الخلفي خلال الموسم الجديد بعنصر مميز”.

ويسعى النادي الإيطالي لضم مدافع جديد لتعويض رحيل مدافعه ريكاردو كالافيوري الذي اقترب كثيرا من الانضمام لصفوف أرسنال.

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ويستعد النادي الاهلي، لمواجهة نظيره المصري البورسعيدي، يوم الجمعة المقبل الموافق 26 يوليو 2024، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وحقق النادي الاهلي الفوز في الجولة الماضية على حساب فريق بيراميدز بهدف دون رد، ضمن مباريات بطولة الدوري المصري الممتاز.

وارتقى الأحمر إلى المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 66 نقطة، حصدها الفريق من 26 مباراة، فيما يأتي بيراميدز في الصدارة برصيد 68 نقطة، حصدها من 29 مباراة.