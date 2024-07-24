موعد مباراة الاهلي والمصري في الدوري.. والتشكيل المتوقع

يقدم موقع “كورة 365″، موعد مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي، أمام المصري البورسعيدي في الدوري.

وتمكن النادي الاهلي من الفوز على نظيره بيراميدز اليوم الإثنين بنتيجة 1-0، في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات الجولة الـ 31 من الدوري المصري الممتاز.

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وافتتح التسجيل للنادي الاهلي عن طريق الفلسطيني وسام أبو علي في الدقيقة 29 من تمريرة إمام عاشور.

موعد مباراة الاهلي أمام المصري

ومن المقرر أن يواجه النادي الاهلي، نظيره المصري البورسعيدي، المباراة المقبلة بالدوري.

وتقام مباراة الأهلي والمصري، يوم الجمعة القادم الموافق 26 يوليو 2024، في تمام الساعة 9 مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

تشكيل الاهلي المتوقع أمام المصري البورسعيدي

حراسة المرمى: مصطفى شوبير

خط الدفاع: رامي ربيعة، محمد عبدالمنعم، محمد هاني، كريم فؤاد

خط الوسط: نيدفيد، أكرم توفيق، محمد مجدى أفشة

خط الهجوم: بيرسي تاو، حسين الشحات، محمود كهربا

وارتقى الأحمر إلى المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 66 نقطة، حصدها الفريق من 26 مباراة، فيما يأتي بيراميدز في الصدارة برصيد 68 نقطة، حصدها من 29 مباراة.