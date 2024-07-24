تشكيل منتخب مصر الأوليمبي لمواجهة الدومنيكان بأولمبياد باريس 2024

أعلن البرازيلي روجيرو ميكالي، المدير الفني لمنتخب مصر الأوليمبي عن تشكيل الفراعنة الذي يستعد لخوض مباراة جمهورية الدومنيكان، ضمن مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات لأولمبياد باريس 2024.

وجاء تكشيل المنتخب الأوليمبي المصري كالتالي..

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في حراسة المرمى: حمزة علاء.

في خط الدفاع: كريم الدبيس، حسام عبد المجيد، عمر فايد، أحمد عيد.

في خط الوسط: محمد النني، أحمد سيد زيزو، محمد شحاتة.

في خط الهجوم: إبراهيم عادل، أحمد عاطف قطة، أسامة فيصل.

وأوقعت قرعة أولمبياد باريس 2024 المنتخب المصري الأوليمبي في المجموعة الثالثة رفقة منتخبات إسبانيا وأوزباكستان.

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