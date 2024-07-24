8 غيابات تضرب الأهلي أمام المصري البورسعيدي بالدوري

ضربت الغيابات صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاهلي قبل مواجهة المصري، المقرر لها الجمعة القادمة، ضمن مباريات الجولة الـ18 من عمر مسابقة الدوري الممتاز.

ويستعد الاهلي لمواجهة المصري البورسعيدي، المقرر لها يوم الجمعة المقبل، في تمام الساعة التاسعة مساء، على ستاد برج العرب بالإسكندرية، في اللقاء المؤجل من الجولة الثامنة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

غيابات الاهلي أمام المصري البورسعيدي

علي معلول، عمرو السولية، أحمد عبد القادر، محمود متولي، أحمد نبيل كوكا، حمزة علاء، كريم الدبيس، خالد عبد الفتاح.

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وتمكن النادي الاهلي من الفوز على نظيره بيراميدز اليوم الإثنين بنتيجة 1-0، في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات الجولة الـ 31 من الدوري المصري الممتاز.

وارتقى الأحمر إلى المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 66 نقطة، حصدها الفريق من 26 مباراة، فيما يأتي بيراميدز في الصدارة برصيد 68 نقطة، حصدها من 29 مباراة.