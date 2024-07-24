أولمبياد باريس.. زيزو والنني يقودان تشكيل المنتخب الأولمبي أمام الدومينيكان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

أعلن البرازيلي روجيرو ميكالي المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي، تشكيل الفراعنة لمواجهة الدومينيكان في افتتاح مشوار الفراعنة في أولمبياد باريس 2024 لكرة القدم.

وتنطلق مباراة مصر وجمهورية الدومينيكان، في السادسة مساء اليوم الأربعاء، على ملعب "لا بوجوار" في العاصمة الفرنسية باريس.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: حمزة علاء.

خط الدفاع: أحمد عيد - حسام عبد المجيد - عمر فايد - كريم الدبيس.

خط الوسط: أحمد عاطف قطة - محمد النني - محمد شحاتة.

خط الهجوم: إبراهيم عادل - أسامة فيصل - أحمد سيد "زيزو".

ويجلس على مقاعد بدلاء منتخب مصر الأولمبي كل من: "علي الجابري، زياد كمال، مصطفى سعد، محمد طارق، بلال مظهر، محمد حمدي".

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