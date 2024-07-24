شكرا لقرائتكم خبر عن موعد منافسات التايكوندو بأولمبياد باريس 2024 والان مع تفاصيل الخبر

يستعد منتخب التايكوندو للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية التي تقام بباريس فى الفترة من 26 يوليو الجارى حتى 11 أغسطس المقبل ، ويشارك التايكوندو فى البطولة بقائمة تضم 3 لاعبين هم كل من أحمد وائل نصار،اية شحاتة بالإضافة إلى سيف عيسى ،وجاء موعد المنافسات كالتالى :

الخميس 8 أغسطس

10 صباحا أحمد نصار وزن 68 كجم.



الجمعة 9 أغسطس

10 صباحا اية شحاتة وزن 67 كجم.

10:10 صباحا سيف عيسى وزن 80 كجم.



وتشارك البعثة المصرية بأكبر عدد من اللاعبين على مدار تاريخها في الدورات الأولمبية في أولمبياد باريس 2024، التي تقام خلال الفترة من 26 يوليو حتى 11 أغسطس المقبل، بواقع 148 لاعباً ولاعبة أساسيا و16 لاعبا احتياطيا بإجمالي عدد لاعبين 164 لاعباً يمثلون 22 رياضة، كما تعد بعثة الفراعنة الأكبر في تاريخ العرب وأفريقيا.