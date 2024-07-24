شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يرفع عرضه المالى لضم بن رمضان من فرينكفاورزي المجري والان مع تفاصيل الخبر

يكثف مسئولو النادي الأهلي من مفاوضاتهم مع التونسي محمد علي بن رمضان لاعب فرينكفاورزي المجري، من أجل حسم التعاقد معه خلال الميركاتو الصيفي الحالي وتدعيم مركز الوسط لتلبية احتياجات الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر.

ورفع الأهلي عرضه المالي نظير التعاقد مع بن رمضان ليصل إلى مليون و700 ألف دولار أمريكي، في محاولة أخيرة لإقناع النادي المجري بالموافقة على بيع لاعبه، لاسيما وأن إدارة الأهلي توصلت إلى اتفاق مع بن رمضان على التفاصيل المالية الخاصة بعقده مع الأهلي والذي سيمتد لمدة 4 سنوات قادمة.

وعلم ”الخليج 365” أن إدارة نادي الزمالك دخلت على خط التفاوض مع بن رمضان وتواصلت مع وكيل اللاعب، ولكن لم تقدم عرضا رسميا إلى النادي المجري من أجل ضم اللاعب حتى الآن.

ويعقد مارسيل كولر المدير الفني للأهلي ، جلسة مع الدكتور أحمد جاب الله طبيب الأهلي قبل مباراة المصري المقر لها بعد غد ، الجمعة ، في الدوري ، للاستفسار منه عن موقف اللاعبين المصابين وتطورات البرنامج التأهيلي الذي يخضعون له في ظل معاناة الفريق الأحمر من 4 غيابات وهم علي معلول وعمرو السولية وأحمد عبد القادر ومحمود متولي، وجميعهم يحتاجوا بعض الوقت قبل الانتظام في التدريبات الجماعية.

ويستمر غياب علي معلول عن الأهلي حتى نهاية الموسم الجاري في ظل حاجته لقرابة شهرين قبل التعافي من إصابته بقطع في وتر أكيلس، بينما لم يتحدد موقف عمرو السولية وأحمد عبد القادر ومحمود متولي من اللحاق ببعض المباريات المتبقية للفريق الأحمر، أو استمرار غياب الثلاثي حتى نهاية الموسم الجاري وعدم لحاقهم بأيا من المباريات المتبقية من عمر الدوري.

يستعد الأهلى لمواجهة المصري البورسعيدى المقرر لها التاسعة مساء الجمعة المقبلة على ستاد برج العرب بالإسكندرية في اللقاء المؤجل من الجولة الثامنة عشرة لمسابقة الدوري المصري.