شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير: بولونيا الإيطالى مهتم بالتعاقد مع محمد عبد المنعم في الصيف الحالي والان مع تفاصيل الخبر

كشفت تقارير صحفية إيطالية عن اهتمام نادي بولونيا الإيطالي بالتعاقد مع النجم محمد عبد المنعم مدافع الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

قال الصحفي الإيطالي جيانلوكا دي ماريزيو المتخصص في انتقالات اللاعبين، أن محمد عبد المنعم من ضمن الأسماء التي يتابعها نادي بولونيا لتدعيم دفاعاته في الموسم الرياضي الجديد.

أوضح دي ماريزيو أن عبد المنعم شارك مع الأهلي خلال الموسم الحالي في 21 مباراة في الدوري سجل خلالهم هدفا وحيد، فيما شارك في 12 مباراة بـ دوري أبطال إفريقيا وسجل هدفا وحيد، بينما لعب مع منتخب مصر في 25 مباراة سجل خلالهم هدفين.

ويستعد نادي بولونيا لبيع مدافعه الإيطالي ريكاردو كالافيوري في ظل وجود مفاوضات من جانب نادي آرسنال الإنجليزي، وهو ما يدفعه للبحث عن بديل لتعويض هذا الغياب الكبير في دفاعاتهم للموسم الرياضي المقبل، ويعد عبد المنعم من أبرز الأسماء المرشحة لتعويض كالافيوري .

ويعقد مارسيل كولر المدير الفني للأهلي ، جلسة مع الدكتور أحمد جاب الله طبيب الأهلي قبل مباراة المصري المقر لها بعد غد ، الجمعة ، في الدوري ، للاستفسار منه عن موقف اللاعبين المصابين وتطورات البرنامج التأهيلي الذي يخضعون له في ظل معاناة الفريق الأحمر من 4 غيابات وهم علي معلول وعمرو السولية وأحمد عبد القادر ومحمود متولي، وجميعهم يحتاجوا بعض الوقت قبل الانتظام في التدريبات الجماعية.

ويستمر غياب علي معلول عن الأهلي حتى نهاية الموسم الجاري في ظل حاجته لقرابة شهرين قبل التعافي من إصابته بقطع في وتر أكيلس، بينما لم يتحدد موقف عمرو السولية وأحمد عبد القادر ومحمود متولي من اللحاق ببعض المباريات المتبقية للفريق الأحمر، أو استمرار غياب الثلاثي حتى نهاية الموسم الجاري وعدم لحاقهم بأيا من المباريات المتبقية من عمر الدوري.



يستعد الأهلى لمواجهة المصري البورسعيدى المقرر لها التاسعة مساء الجمعة المقبلة على ستاد برج العرب بالإسكندرية في اللقاء المؤجل من الجولة الثامنة عشرة لمسابقة الدوري المصري.