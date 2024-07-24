شكرا لقرائتكم خبر عن قصة ميدالية أولمبية.. غادة شعاع تهدي سوريا ذهبيتها الوحيدة في الأولمبياد والان مع تفاصيل الخبر

لكل ميدالية أولمبية حصدها نجوم الرياضة في الألعاب المختلفة قصة طويلة من الكفاح والمثابرة، خلال الطريق الطويل إلى منصة التتويج لرفع علم بلدانهم عالياً خفاقاً في المحافل الدولية، وقصة اليوم عن الميدالية الذهبية التي حصدتها البطلة السورية غادة شعاع.

تعتبر البطلة السورية غادة شعاع من أبرز الأبطال في تاريخ سوريا، خاصة وأنها حصدت ذهبية سوريا الوحيدة عبر تاريخها، وذلك في أولمبياد أتلانتا 1996.

وحققت شعاع ذهبية السباعي في ألعاب القوى، وهو إنجاز كبير وتاريخي، كون المسابقة تعتمد على التألق في 7 رياضات مختلفة بألعاب القوى، وعادة ما يكونون العرب بعيدين عنها.

ولدت غادة شعاع في 10 سبتمبر 1972 في بلدة محردة في محافظة حماة، وتلقت تعليمها الابتدائي في بلدة محردة، وكرست وقتها وجهدها للرياضة في مرحلة مبكرة من حياتها.

أظهرت شعاع موهبة عند ممارستها لكرة السلة في مدرستها وفي نادي محردة، فرشحها مدرس الرياضة للمشاركة في تلك اللعبة خارج منطقتها.

وعنما خاضت بطولة سوريا لسباق الضاحية للمدارس الابتدائية، انتزعت المركز الأول وهي في ربيعها الثاني عشر.

في عام 1989 تحولت غادة شعاع إلى ممارسة كرة السلة وألعاب القوى وأضحت من أبرز لاعبات المنتخب السوري لكرة السلة.

وقد كانت دورة ألعاب البحر المتوسط الـ12 في كاب داغد بفرنسا عام 1993 بداية دخول شعاع إلى العالمية حيث نالت حينها الميدالية الفضية.

يومها سُلطت الأضواء على غادة شعاع حيث واصلت التألق على أكثر من صعيد وفازت بميداليات ذهبية وفضية وبرونزية في دول عربية وغربية وآسيوية.

هذ التألق بلغ ذروته في دورة أتلانتا في الولايات المتحدة عام 1996 حيث تفوقت على جميع المشاركات في المسابقة السباعية لتنال الميدالية الذهبية الأولى لسوريا في تاريخ الألعاب الأولمبية، وسجلت حينها 6780 نقطة بفارق كبير عن وصيفتها ناتاشا سازانوفيتش من روسيا البيضاء، التي سجلت 6563 نقطة.