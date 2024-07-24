شكرا لقرائتكم خبر عن زيزو و النني في التشكيل الرسمي لمنتخب مصر الأولمبي أمام الدومينيكان والان مع تفاصيل الخبر

أعلن البرازيلي روجيرو ميكالي المدير الفني لـ منتخب مصر الأولمبي تشكيل فريقه لمواجهة منتخب الدومينيكان المقرر لها السادسة مساء اليوم في إطار منافسات المجموعة الثالثة فى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، التي تنطلق اليوم وتستمر حتى 9 أغسطس المقبل ، وجاء التشكيل كالتالي :حمزة علاء و عمر فايد و أحمد عيد و حسام عبد المجيد و كريم الدبيس و محمد شحاتة و محمد النني و أحمد زيزو و أحمد عاطف قطة و إبراهيم عادل و أسامة فيصل.

بينما جاء على دكة البدلاء كلاً من :علي الجابري، زياد كمال، مصطفى سعد "ميسي"، محمد طارق، بلال مظهر، محمد حمدي.

ويظهر أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك ، في قائمة منتخب مصر الأوليمبي لأول مرة في تاريخه في المواجهة التي تجمع الفراعنة بجمهورية الدومينكان ، بينما يظهر محمد النني " قائد المنتخب " للمرة الثانية في أولمبياد باريس 2024 بعد ظهوره في أولمبياد لندن 2012.

يلتقى منتخب مصر الأولمبى فى تمام السادسة مساء اليوم الأربعاء بتوقيت القاهرة، مع منتخب الدومينيكان في إطار الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثالثة بأولمبياد باريس.

القناة الناقلة لمباراة مصر وجمهورية الدومينيكان

تنقل مباراة مصر وجمهورية الدومينيكان، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس الناقل الحصري والوحيد للبطولة في الشرق الأوسط.

وتسجل كتيبة الفراعنة خلال تلك النسخة مشاركة المنتخب المصري الأولمبي للمرة الثالثة عشر في تاريخه وذلك على الرغم من تأهله 15 مرة، لكنه انسحب مرتين، ويخوض المنافسات هذه المرة مع مجموعة قوية تضم منتخب إسبانيا، ومنتخب أوزباكستان، ومنتخب جمهورية الدومينيكان.



شارك المنتخب المصري الأولمبي في إثنى عشر نسخ ماضية خاض خلالها 36 مباراة حقق الفوز 11 مرة، وتعادل 5 مرات، بينما تلقى 20 هزيمة، سجل لاعبو الفراعنة 67 هدفًا وتلقت شباكهم 89 هدفا.