شكرا لقرائتكم خبر عن ختام منافسات المسابقة الوطنية لتنس الطاولة للأولمبياد الخاص في ضيافة الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختتمت فاعليات اليوم الثالث والأخير، لمنافسات المسابقة الوطنية لتنس الطاولة للأولمبياد الخاص، التي أقيمت داخل صالة نادي الزمالك، خلال الفترة من 22 إلى 24 يوليو الجاري.

وقامت نيرة الأحمر، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، بتسليم الميداليات والجوائز للاعبات الفائزات، حيث توجت بسلمة خالد لاعبة نادي الزمالك بالميدالية الذهبية، بينما حصدت جنى رأفت وسارة عمرو ، الميدالية البرونزية.

وشهد تسليم الجوائز حضور كل من، عمرو الطحاوي نائب المدير الوطني ومدير ألعاب المسابقات بالأولمبياد الخاص المصري، وطارق النجار مدير المبادرات بالأولمبياد الخاص.

ويقود جهاز تنس الطاولة للاحتياجات الخاصة بنادي الزمالك كل من: "أحمد السيد رئيساً وأحمد عطية مدرباً ومحمد حسين مدرباً عاماً وعلاء عيسى مديراً إدارياً".



نيرة الاحمر



تسليم الجزائز



تقليد الجوائز



جانب من الفاعليات