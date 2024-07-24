شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد اول لاعبة من قصار القامة تشارك فى بارالمبياد باريس بالملابس الرسمية فى العلمين والان مع تفاصيل الخبر

تستعد البعثة المصرية البارالمبية للمشاركة في دورة الألعاب البارالمبية باريس والتى تقام فى الفترة من 26 أغسطس حتى 10 سبتمبر المقبل، بمشاركة 55 لاعب ولاعبة من مختلف الألعاب الرياضية

وتشارك فى الدورة ايناس الجبالى اول لاعبة فى التاريخ من قصار القامة تشارك فى البارالمبياد ، وتأتى مشاركة ايناس الجبالى برياضة رفع الأثقال

ونجحت ايناس الجبالى فى التأهل إلى بارالمبياد باريس بعد الفوز ببطولة كأس العالم التى أقيمت بالمكسيك

وتلتقط البعثة البارالمبية المصرية اليوم الأربعاء بالتقاط الصورة الرسمية للبعثة المصرية المشاركة في بارالمبياد باريس 2024 بمدينة العلمين الجديدة.

وجاء اختيار مدينة العلمين الجديدة لإلتقاط الصورة الرسمية للبعثة المصرية تزامنا مع انطلاق مهرجان العلمين " العالم علمين" الذى يستمر حتى 30 أغسطس المقبل.