شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد .. تجهيزات مروان عطية لاعب الأهلى لحفل زفافه مساء اليوم والان مع تفاصيل الخبر

يستعد مروان عطية لاعب فريق الاهلى لانطلاق حفل زفافه مساء اليوم بأحد فنادق القاهرة الكبرى بحضور نخبة من مشاهير الكرة فى مصر.

وحرص مروان محسن على التجهيز قبل أنطلاق حفل الزفاف بالاحتفال مع زملائه ومتابعة أخر الاستعدادات برفقة منظمى الحفل.

وكان منح السويسري مارسيل كولر المدير الفنى للنادى الاهلى اللاعب راحة سلبية من التدريبات لمدة أسبوع بسبب احتفاله بزفافه.

واحتفل مروان عطية قبل مواجهة الاهلى مع بيراميدز بالحنة فى مسقط رأسه بالبحيرة وسط أهله وأصدقاؤه في حين لم يحضر زملاؤه بالقلعة الحمراء لإنشغالهم بالاستعداد لمواجهة بيراميدز.

وشارك مروان عطية فى مباراة الاهلى وبيراميدز وظهر بشكل متميز ليحصل على راحة من التدريبات وفقاً لإتفاقه مع المدرب السويسري لإتمام حفل زفافه الذى تعرض موعده مع مواعيد مباريات الفريق بسبب تعديل جدول الدوري لأكثر من مرة.

يستعد الأهلى لمواجهة المصري البورسعيدى المقرر لها التاسعة مساء الجمعة المقبلة على ستاد برج العرب بالإسكندرية في اللقاء المؤجل من الجولة الثامنة عشرة لمسابقة الدوري المصري.



مروان عطية)



مروان عطية



مروان عطية



مروان عطية



مروان عطية



مروان عطية