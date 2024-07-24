شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يحفز لاعبى الأهلى على مواصلة قطار الانتصارات وكسر رقم جوزيه القياسى والان مع تفاصيل الخبر

طالب مارسيل كولر المدير الفني للأهلي لاعبيه بعدم التوقف عن تحقيق الانتصارات في مسابقة الدوري في المباريات القادمة، من أجل تحقيق رقم قياسي جديد يضاف لسجله النصاع مع القلعة الحمراء، كما يضاف للجيل الحالي الذي حقق العديد من الإنجازات، من خلال تخطي الرقم القياسي لأطول سلسلة انتصارات والمسجل باسم البرتغالي مانويل جوزيه بعدما حقق 17 انتصارا على التوالي في موسم 2004 / 2005.

وحفز كولر لاعبي الأهلي على ضرورة مواصلة الانتصارات لاسيما وأن هناك انتصارين يفصله عن الوصول إلى رقم مانويلجوزيه، بعدما وصل للانتصار رقم 15 في مسابقة الدوري في الموسم الحالي عقب الفوز على بيراميدز في المباراة الماضية، ويحتاج للفوز على كلا من المصري وسيراميكا والبنك الأهلي من أجل تحطيم الرقم القياسي المسجل باسم الداهية البرتغالي ويقتحم السجل الذهبي لأطول سلسلة انتصارات في تاريخ القلعة الحمراء.

ويعقد مارسيل كولر المدير الفني للأهلي ، جلسة مع الدكتور أحمد جاب الله طبيب الأهلي قبل مباراة المصري المقر لها بعد غد ، الجمعة ، في الدوري ، للاستفسار منه عن موقف اللاعبين المصابين وتطورات البرنامج التأهيلي الذي يخضعون له في ظل معاناة الفريق الأحمر من 4 غيابات وهم علي معلول وعمرو السولية وأحمد عبد القادر ومحمود متولي، وجميعهم يحتاجوا بعض الوقت قبل الانتظام في التدريبات الجماعية.

ويستمر غياب علي معلول عن الأهلي حتى نهاية الموسم الجاري في ظل حاجته لقرابة شهرين قبل التعافي من إصابته بقطع في وتر أكيلس، بينما لم يتحدد موقف عمرو السولية وأحمد عبد القادر ومحمود متولي من اللحاق ببعض المباريات المتبقية للفريق الأحمر، أو استمرار غياب الثلاثي حتى نهاية الموسم الجاري وعدم لحاقهم بأيا من المباريات المتبقية من عمر الدوري.

يستعد الأهلى لمواجهة المصري البورسعيدى المقرر لها التاسعة مساء الجمعة المقبلة على ستاد برج العرب بالإسكندرية في اللقاء المؤجل من الجولة الثامنة عشرة لمسابقة الدوري المصري.