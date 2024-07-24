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زيزو والنني يقودان تشكيل مصر الأوليمبي أم الدومينيكان في أولمبياد باريس

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الشارقة - اميمة ياسر - أعلن المدرب البرتغالي ميكالي، المدير الفني للمنتخب النصري الأوليمبي تشكيل الفراعنة لمواجهة الدومينيكان في أولى مباريات أولمبياد باريس ٢٠٢٤.

وجاء تشكيل منتخب مصر الأولمبي أمام الدومينيكان كالتالي:

حراسة المرمى:
حمزة علاء.

خط الدفاع:
أحمد عيد - حسام عبد المجيد - عمر فايد - كريم الدبيس.

خط الوسط:
أحمد عاطف قطة - محمد النني - محمد شحاتة.

خط الهجوم:
إبراهيم عادل - أسامة فيصل - أحمد سيد "زيزو"

ويجلس على مقاعد البدلاء:
علي الجابري، زياد كمال، مصطفى سعد، محمد طارق، بلال مظهر، محمد حمدي

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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