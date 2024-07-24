زيزو والنني يقودان تشكيل مصر الأوليمبي أم الدومينيكان في أولمبياد باريس

الشارقة - اميمة ياسر - أعلن المدرب البرتغالي ميكالي، المدير الفني للمنتخب النصري الأوليمبي تشكيل الفراعنة لمواجهة الدومينيكان في أولى مباريات أولمبياد باريس ٢٠٢٤.
وجاء تشكيل منتخب مصر الأولمبي أمام الدومينيكان كالتالي:
حراسة المرمى:
حمزة علاء.
خط الدفاع:
أحمد عيد - حسام عبد المجيد - عمر فايد - كريم الدبيس.
خط الوسط:
أحمد عاطف قطة - محمد النني - محمد شحاتة.
خط الهجوم:
إبراهيم عادل - أسامة فيصل - أحمد سيد "زيزو"
ويجلس على مقاعد البدلاء:
علي الجابري، زياد كمال، مصطفى سعد، محمد طارق، بلال مظهر، محمد حمدي