زيزو والنني يقودان تشكيل مصر الأوليمبي أم الدومينيكان في أولمبياد باريس

الشارقة - اميمة ياسر - أعلن المدرب البرتغالي ميكالي، المدير الفني للمنتخب النصري الأوليمبي تشكيل الفراعنة لمواجهة الدومينيكان في أولى مباريات أولمبياد باريس ٢٠٢٤.

وجاء تشكيل منتخب مصر الأولمبي أمام الدومينيكان كالتالي:

حراسة المرمى:

حمزة علاء.

خط الدفاع:

أحمد عيد - حسام عبد المجيد - عمر فايد - كريم الدبيس.

خط الوسط:

أحمد عاطف قطة - محمد النني - محمد شحاتة.

خط الهجوم:

إبراهيم عادل - أسامة فيصل - أحمد سيد "زيزو"

ويجلس على مقاعد البدلاء:

علي الجابري، زياد كمال، مصطفى سعد، محمد طارق، بلال مظهر، محمد حمدي