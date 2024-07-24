الليلة .. حفل زفاف مروان عطية لاعب الأهلي

ياسر رشاد - القاهرة - يقام مساء اليوم الأربعاء حفل زفاف مروان عطية لاعب وسط الأهلي، بأحد فنادق القاهرة، بعد أن منح السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأحمر، اللاعب راحة سلبية من التدريبات على أن يغيب عن مواجهة فريقه المقبلة أمام المصري المقرر لها الجمعة المقبل.





على صعيد متصل، واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته صباح أمس الثلاثاء على ملعب التتش بالجزيرة؛ دون راحة، وذلك عقب الفوز على بيراميدز أول أمس في الدوري الممتاز.

خاض مجموعة اللاعبين الذين شاركوا في لقاء بيراميدز جانبا من التدريبات الاستشفائية في الجيم على هامش المران الجماعي.

وقاد مارسيل كولر المدير الفني للفريق بقية اللاعبين في مران بدني وفني متنوع شهد في نهايته تقسيمة مصغرة بين ثلاث مجموعات.

بينما أدى ثلاثي حراسة المرمى مصطفى شوبير ومحمود الزنفلي ومصطفى مخلوف تدريبات منفردة تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس.

وحرص المدير الفني على الاجتماع بالجهاز المعاون في حضور خالد بيبو مدير الكرة على هامش المران وذلك لمناقشة استعدادات المرحلة المقبلة.

وبدأ يوسف أيمن مدافع الفريق المنضم حديثا في أداء تدريبات الجري منفردا وذلك ضمن البرنامج التدريبي الذي حدده الجهاز الفني للاعب.

ويستعد الأهلي لملاقاة فريق المصري مساء الجمعة المقبلة على استاد برج العرب بالإسكندرية ضمن مؤجلات الجولة الثامنة عشر للدوري الممتاز.