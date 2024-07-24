بولونيا الإيطالي يتواصل مع محمد عبدالمنعم لتعويض كالافيوري

ياسر رشاد - القاهرة - كشفت تقارير إيطالية اليوم الأربعاء، عن وجود رغبة قوية لدي نادي بولونيا الإيطالي، لضم محمد عبدالمنعم مدافع الفريق الأول لنادي الأهلي ومنتخب مصر، وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

حيث أكد الصحفي الإيطالي الشهير "جيانلوكا دي مارزيو" على حسابه في موقع X وموقعه الخاص ان نادي بولونيا الايطالي بقيادة مدربهم "فينتشنزو ايتاليانو" دخل في مفاوضات مع الدولي المصري "محمد عبد المنعم" !!

مؤكدًا أن النادي تواصل بالفعل مع اللاعب لاستطلاع رأيه قبل التفاوض مع الأهلي.

كما أوضحت تقارير إيطالية، أن نادي الإيطالي يرغب في ضم محمد عبدالمنعم لتعويض رحيل المدافع ريكاردو كالافيوري" الذي انتقل لصفوف أرسنال.

موعد مباراة الأهلي والمصري والقناة الناقلة

وتنطلق مباراة الأهلي والمصري يوم الجمعة في التاسعة مساء على ملعب برج العرب بالإسكندرية وتنقل عبر قناة أون تايم سبورت الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري الممتاز.

وبدأ مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في دراسة فريق المصري بالفيديو استعدادا لمباراة الفريقين الجمعة القادم في بطولة الدوري الممتاز.

وأغلق الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي صفحة مباراة بيراميدز في إطار منافسات مسابقة الدوري المصري الممتاز ويبدأ الفريق الاستعداد لمباراة المصري القادمة في الدوري.