أولمبياد باريس.. منتخب إسبانيا يهزم أوزباكستان في مجموعة مصر

ياسر رشاد - القاهرة - نجح منتخب إسبانيا الأولمبي في تحقيق الفوز على منافسه أوزباكستان بهدفين لهدف اليوم الأربعاء في ملعب حديقة الأمراء في أولى جولات أولمبياد باريس 2024.

وأقيمت المباراة ضمن منافسات المجموعة الثالثة التي تضم كذلك كل من مصر وجمهورية الدومينيكان.

أهداف مباراة إسبانيا وأوزباكستان

افتتح مارك بوبيل أهداف المباراة لإسبانيا في الدقيقة 28.

وأدرك منتخب أوزباكستان التعادل في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل من الضائع عن طريق إلدور شومورودوف.

لكن عقب ثلاث دقائق عوض سيرجيو جوميز خطأه وسجل هدفا ثانيا لإسبانيا أعاد به منتخب بلاده للتقدم في النتيجة.

جدير بالذكر أن منتخب إسبانيا سيواجه نظيره منتخب الدومينيكان يوم السبت المقبل، بينماسيلتقي منتخب أوزباكستان مع مصر في الجولة الثانية من أولمبياد باريس.