أولمبياد باريس 2024 .. شوط سلبي بين مصر والدومينيكان

ياسر رشاد - القاهرة - حسمت نتيجة الشوط الأول مواجهة المنتخب الوطني الأولمبي ونظيره الدومينيكان ، الجارية بينهما الآن لحساب الجولة الأولى من دور المجموعات لدورة الألعاب الأولمبية المقامة فعالياتها بالعاصمة الفرنسية باريس.





وشهدت مجريات الشوط أفضلية لنتخب الدومينيكان بالاستحواذ وتهديد مرمى مصر بأكثر من كرة محققة بعد أن ألغى حكم اللقاء هدفًا في الدقيقة 13 بداعي المخالفة ، بينما جاءت الكرة الخطيرة الوحبدة للمنتخب الوطني في الشوط من التسديدات الخارجية للاعب محمد النني التي تصدى لها القائم عند الدقيقة 43

ويمثل المنتخب في الشوط كل من ..

حراسة المرمى: حمزة علاء.

خط الدفاع: أحمد عيد – عمر فايد- حسام عبدالمجيد- كريم الدبيس.

وسط الملعب: محمد النني- محمد شحاتة -أحمد عاطف قطة.

الهجوم: أحمد سيد زيزو – أسامة فيصل - إبراهيم عادل.

ويخوض منتخب مصر منافسات البطولة ، مشاركًا بالمجموعة الثالثة رفقة ممنتخبات “إسبانيا وأوزبكستان وجمهورية الدومينيكان”.