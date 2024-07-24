الجمعة المقبل .. الأهلي يواصل مشواره نحو صدارة الدوري بملاقاة المصري

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة فريق المصري مساء الجمعة المقبل على ستاد برج العرب بالإسكندرية ضمن مؤجلات الجولة الثامنة عشر للدوري الممتاز.



كان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قد واصل تدريباته صباح أمس الثلاثاء على ملعب التتش بالجزيرة؛ دون راحة، وذلك عقب الفوز على بيراميدزأول أمس في الدوري الممتاز واقترابه من اعتلاء صدارة ترتيب المسابقة.

كان الأهلي قد خاض تدريباته الجماعية الأخيرة بمجموعة اللاعبين الذين شاركوا في لقاء بيراميدز جانبا من التدريبات الاستشفائية في الجيم على هامش المران الجماعي.

وقاد مارسيل كولر المدير الفني للفريق بقية اللاعبين في مران بدني وفني متنوع شهد في نهايته تقسيمة مصغرة بين ثلاث مجموعات .

وأدى ثلاثي حراسة المرمى مصطفى شوبير ومحمود الزنفلي ومصطفى مخلوف تدريبات منفردة تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس .

وحرص كولر على الاجتماع بالجهاز المعاون في حضور خالد بيبو مدير الكرة على هامش المران وذلك لمناقشة استعدادات المرحلة المقبلة.

فيما بدأ يوسف ايمن مدافع الفريق المنضم حديثا في أداء تدريبات الجري منفردا وذلك ضمن البرنامج التدريبي الذي حدده الجهاز الفني للوافد الجديد.