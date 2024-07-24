أولمبياد باريس 2024.. نتيجة مباراة الأرجنتين والمغرب

ياسر رشاد - القاهرة - حسم التعادل الإيجابي نتيجة مباراة منتخب الأرجنتين الأولمبي أمام المغرب بنتيجة 2-2 في المجموعة الثانية من أولمبياد باريس 2024.

وسيلتقي منتخب المغرب مع أوكرانيا في الجولة الثانية يوم السبت المقبل.

أحداث مباراة الأرجنتين والمغرب في أولمبياد باريس

تقدم أسود أطلس في الدقيقة 45+2 بعد بينية من بلال الخنوس انفرد على إثرها سفيان رحيمي وسجل في الشباك.

في الشوط الثاني وبعد مرور 6 دقائق من ركلة البداية أضاف رحيمي الهدف الثاني متقدما للمغرب.

وقلص جوليانو سيميوني نجل دييجو سيميوني مدرب أتليتكو مدريد الحالي الفارق للأرجنتين في الدقيقة 68.

وفي الدقيقة 90+16 سدد ماركو دي شيزاري كرة قوية أبعدها المحمدي ثم العارضة ثم حاول نيكولاس أوتاميندي برأسية ارتدت من العارضة مرة أخرى ليودعها كريستيان ميدينا في الشباك برأسية خاطفا هدف ونقطة تعادل ثمينة للغاية.