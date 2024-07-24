الاتحاد الرياضي العام يكرم منتخب سوريا للجودو

ياسر رشاد - القاهرة - كرم الاتحاد الرياضي العام منتخب سوريا للجودو بعد نيله 20 ميدالية متنوعة في بطولة غرب آسيا التي اختتمت منافساتها مؤخراً في العاصمة الأردنية عمان.

ونوه نائب رئيس الاتحاد الرياضي العام عمر العاروب بهذا الإنجاز لافتاً إلى ضرورة مواصلة التدريبات لتحقيق المزيد من النتائج الإيجابية في البطولات القادمة.

ونال عمر الشحادة ذهبية وزن /73/كج وأحمد القاعد فضية وزن/ 81/ كج ومجد حاج قدور فضية وزن /90/كج ومحمد هلال فضية وزن /66/كج وياسين صالح برونزية وزن /55/كج وذلك ضمن فئة الشباب.

وبفئة الناشئين أحرز قصي بطمان ذهبية وزن /50/كج ومهدي رمضان ذهبية وزن /55/كج وأحمد زيدان فضية وزن /50/كج وجواد مسعود فضية وزن /60/كج ورائد الرهوان برونزية وزن /60/كج وكرم الله شقرة برونزية وزن/66/كج.

أما فئة الناشئات فظفرت فيه لاعبات سوريا ملك الشاعر بذهبية وزن /44/كج وريم بزازة بذهبية وزن /48/كج وريان قرقجية بذهبية وزن /57/كج وساندرا عبيد بذهبية وزن /63/كج وشهد السعد بفضية وزن فوق /70/كج.

وبفئة الشابات حصلت ليلى كنعان على ذهبية وزن /52/كغ وفرح القنطار على فضية وزن /70/كغ.

وفي منافسات الكاتا ظفر كل من رائد الرهوان وساندرا عبيد بميداليتين ذهبيتين .

وشارك بالبطولة /9/ دول هي : سوريا والأردن ولبنان وفلسطين والعراق والكويت وقطر والإمارات العربية المتحدة والسعودية.