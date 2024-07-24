منتخب الأرجنتين يتعادل مع المغرب في أولى جولات أولمبياد باريس 2024

تعادل منتخب الأرجنتين الأولمبي تحت 23 عامًا مع نظيره المغرب في إطار منافسات أولى جولات أولمبياد باريس 2024.

والتقى منتخب الأرجنتين تحت 23 عامًا مع نظيره المغرب، اليوم الأربعاء، في أولمبياد باريس لحساب المجموعة الثانية.

وحسم التعادل الإيجابي بهدفين المباراة التي جمعت بين منتخبي الأرجنتين والمغرب، في أولى جولات دور المجموعات في أولمبياد باريس 2024.

افتتح التهديف سفيان رحيمي في الدقيقة 45+2 لصالح منتخب المغرب من صناعة بلال الخنوس، لينتهي الشوط الأول بتقدم أسود الأطلس بهدف دون مقابل.

وفي الشوط الثاني أحرز سفيان رحيمي الهدف الثاني عن طريق ركلة جزاء في الدقيقة 51، واستطاع جوليانو سيميوني أن يحرز الهدف الأول لصالح الأرجنتين في الدقيقة 68 من صناعة خوليو سولير.

فيما تمكن كريستيان ميدينا من إدراك هدف التعادل لصالح منتخب الأرجنتين في الدقيقة 90+16، لينتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدفين.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الأرجنتين إلى نقطة واحدة محتلًا المركز الأول في جدول ترتيب المجموعة، فيما حصد المغرب نقطة هو الآخر في المركز الثاني.