مجموعة مصر.. إسبانيا تفوز على أوزباكستان بريمونتادا مثيرة في أولمبياد باريس 2024

تمكن منتخب إسبانيا الأولمبي من الفوز على نظيره أوزباكستان بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن الجولة الأولى في أولمبياد باريس 2024.

وافتتح التسجيل لمنتخب إسبانيا مارك بوبيل في الدقيقة 29 من الشوط الأول، وأدرك إلدور شوموردوف نجم منتخب أوزباكستان التعادل من ركلة جزاء في الدقيقة 45+3 تسبب فيها كوبارسي مدافع برشلونة.

وشهد الشوط الثاني إهدار سيرجيو جوميز ركلة جزاء لمنتخب إسبانيا في الدقيقة 59، ولكن بعد 3 دقائق تمكن من استغلال تمريرة رائعة من ميراندا، ليسجل الهدف الثاني لمنتخب لاروخا.

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ويتصدر منتخب إسبانيا المجموعة الثالثة التي تضم كل من مصر والدومنيكان، برصيد 3 نقاط بينما أوزباكستان بدون رصيد.

تشكيل منتخب إسبانيا لمواجهة أوزباكستان

حراسة المرمى: أرناو تيناس.

خط الدفاع: مارك بوبيل – إيريك جارسيا – باو كوبارسي – ميراندا.

الوسط: بابلو باريوس – فيرمين لوبيز.

الهجوم: سيرخيو جوميز – أليكس باينا – أيمار أوروز.- خط الهجوم: أبيل رويز.