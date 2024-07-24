باريس سان جيرمان يقترب من ضم بديل مبابي

حدد نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، لاعب نادي رين، لتعوض رحيل نجمه وهدافه التاريخي كيليان مبابي، الذي انتقل إلى ريال مدريد خلال الميركاتو الصيفي.

وحسبما أفات صحيفة “ليكيب” الفرنسية أن باريس، تقدم بعرض قيمته 60 مليون يورو، إضافة إلى حوافز مالية أخرى لضم ديزيريه دوي جناح فريق رين.

وأضافت الصحفية الفرنسية أن عرض باريس سان جيرمان، يتناسب مع المطالب المادية لإدارة نادي رين.

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وأوضحت أن باريس سان جيرمان تقدم بعرضه الأخير، اليوم الأربعاء، بعد 24 ساعة من العرض الذي قدمه بايرن ميونخ الألماني لضم الجناح الفرنسي الشاب.

ويستعد ديزيريه دوي للمشاركة مع منتخب فرنسا للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية التي انطلقت في العاصمة باريس.

وكان النادي الباريسي اكتفى بصفقة واحدة فقط خلال الصيف الجاري بتعاقده مع الروسي ماتفي سافونوف حارس مرمى كراسوندار.