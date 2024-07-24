موعد مباراة الزمالك ضد بيراميدز في الدوري.. والتشكيل المتوقع

نقدم لكم موعد مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أمام نظيره بيرامديز، في الدوري المصري الممتاز.

وحقق الزمالك الفوز على نظيره الداخلية ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين من بطولة الدوري المصري الممتاز، بهدفين مقابل هدف، مساء اليوم الأحد.

وتلقى بيراميدز الهزيمة أمام نظيره النادي الاهلي، بنتيجة هدف دون رد، يوم الاثنين الماضي.

اقرأ ايضًا: 4 غيابات تضرب بيراميدز قبل مواجهة الزمالك بالدوري المصري

موعد مباراة الزمالك أمام بيراميدز

ويستعد الزمالك لمواجهة نظيره بيراميدز في إطار منافسات الجولة الثامنة عشر المؤجلة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتقام مباراة الزمالك ضد بيراميدز يوم الجمعة الموافق 26 يوليو على أرضية ملعب استاد القاهرة الدولي.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 68 نقطة، فيما يحتل الزمالك المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري برصيد 48 نقطة.