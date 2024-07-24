"لاعب ريال مدريد السابق يقود الهجوم".. تشكيل منتخب الدومينيكان لمواجهة منتخب مصر في الأولمبياد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

أعلن الجهاز الفني لمنتخب الدومينيكان تحت 23 عاماً بقيادة إيباي جوميز، عن تشكيل الفريق الرسمي لمواجهة منتخب مصر، في أولمبياد باريس 2024.

ومن المقرر انطلاق صافرة بداية المباراة، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "دي لابيجور" بفرنسا، في إطار منافسات الجولة الأولى بالمجموعة الثالثة بأولمبياد باريس 2024.

ويقود هجوم منتخب الدومينيكان في اللقاء، بيتر جونزاليس لاعب خيتافي الإسباني وريال مدريد السابق.

ويدخل منتخب الدومينيكان اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: زافيير فالديز.

خط الدفاع: إدجار بويول، جواو أوربايز، لوي دي لوكاس.

خط الوسط: نويند لورينزو، فابيان ميسينا، فرانسيسكو ماريزان، رافاييل نونيز.

خط الهجوم: بيتر جونزاليس، أوسكار أورينا، هاينز مورشيل.

ويشارك منتخبا مصر والدومينيكان في المجموعة الثالثة بالأولمبياد رفقة كلا من، "إسبانيا وأوزبكستان".

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