"عرض مغري وتعويض حجازي".. تفاصيل مفاوضات اتحاد جدة مع مدافع الريال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نهى خورشيد:

دخلت إدارة نادي اتحاد جدة في مفاوضات قوية مع الألماني أنطونيو روديجر مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني لضمه خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية.

وبحسب تصريحات تلفزيونية إسبانية فإن نادي اتحاد جدة يرغب في ضم روديجر خلال الميركاتو الصيفي الحالي من أجل تدعيم خط الدفاع بعد رحيل النجم المصري أحمد حجازي.

وأشارت التقارير الصحفية إلى أن إدارة العميد قدمت عرضاً مغرياً يتراوح بين 12 إلي 13 مليون يورو في محاولة لإقناعه بالانضمام إلى صفوف اتحاد جدة.

وكان أحمد حجازي رحل عن اتحاد جدة بعد قضاء أربع سنوات في صفوفه، لينتقل بعدها إلى نادي نيوم في دوري يلو.

وانهي الفريق الكروي بنادي اتحاد جدة منافسات الموسم المنقضي من مسابقة دوري روشن السعودي وهو يحتل المركز الخامس بجدول ترتيب المسابقة برصيد 54 نقطة.