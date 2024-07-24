"وصافة أفريقيا وهزائم قليلة".. أرقام منتخب مصر الأوليمبي تحت قيادة روجيرو ميكالي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

يلاقي منتخب مصر تحت 23 عاماً نظيره منتخب الدومينيكان اليوم، في إطار منافسات أولمبياد باريس 2024.

وانطلقت صافرة بداية المباراة، صافرة بداية المباراة، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "دي لابيجور" بفرنسا، في إطار منافسات الجولة الأولى بالمجموعة الثالثة بأولمبياد باريس 2024.

وستكون هذه المباراة رقم 18 للمنتخب المصري تحت قيادة البرازيلي روجيرو ميكالي في مختلف البطولات، المدير الفني للفريق، الذي يتولى مهمة قيادة المنتخب منذ أغسطس 2024.

وخاض المنتخب الأوليمبي 17 مباراة تحت قيادة البرازيلي روجيرو ميكالي من قبل، تمكن خلالهم من تحقيق الفوز في 9 مباريات، وتلقى الهزيمة في 5 وتعادل في ثلاثة مباريات.

وأحرز لاعبو المنتخب الأوليمبي تحت قيادة ميكالي 29 هدفاً، واستقبلت شباكهم 20 هدفاً.

ونجح ميكالي في قيادة المنتخب الأوليمبي إلى نهائي أمم أفريقيا تحت 23 عاماً، قبل أن يتلقى الهزيمة في المباراة النهائية من منتخب المغرب، بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد.

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