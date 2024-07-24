الخليج 365 يكشف موقف الأهلي من احتراف محمد عبد المنعم في الدوري الإيطالي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

كشف مصدر داخل النادي الأهلي، حقيقة تلقي محمد عبد المنعم مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عرضاً للاحتراف بالدوري الإيطالي.

وقال مصدر في تصريحات خاصة لموقع الخليج 365: "الأهلي لم يتلق أي عروض، من جانب نادي بولونيا الإيطالي لضم مدافع الفريق محمد عبد المنعم".

وأضاف: "لم يحدث أي تواصل من قبل النادي الإيطالي مع محمد عبد المنعم".

وتابع: "مارسيل كولر المدير الفريق للفريق، أكد أنه من الصعب التفريط في اللاعب في الوقت الحالي، بسبب البطولات التي سيشارك فيها النادي وفي مقدمتها كأس العالم للأندية".

وأكمل: "لدينا رغبة قوية في التجديد للاعب وتقدير مادياً بالشكل المناسب، وهذا ما سيحدث في الوقت المناسب".

واختتم المصدر تصريحاته: "كانت هناك مفاوضات مع محمد عبد المنعم لتجديد تعاقده، ولكنها توقفت في الوقت الحالي بسبب ضغط المباريات".

وينتهي عقد اللاعب صاحب الـ 25 عاماً مع النادي الأهلي، حتى يونيو 2025.

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