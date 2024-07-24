مجموعة مصر.. منتخب إسبانيا يستهل مشواره في أولمبياد باريس بثنائية في مرمى أوزبكستان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

تمكن منتخب إسبانيا من تحقيق الفوز، على حساب نظيره منتخب أوزبكستان بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد، في اللقاء الذي جمع بين المنتخبين اليوم، ضمن منافسات الجولة الأولى بالمجموعة الثالثة بأولمبياد باريس 2024.

وأحرز ثنائية المنتخب الأوليمبي في اللقاء كلا من، مارك بوبيل في الدقيقة 28 من زمن الشوط الأول، والهدف الثاني عن طريق سيرجيو جوميز في الدقيقة 62 من عمر المباراة.

وسجل هدف منتخب أوزبكستان الوحيد في اللقاء، اللاعب إلدور شوموردوف في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع في الشوط الأول.

ويشارك منتخب إسبانيا في المجموعة الثالثة بأولمبياد باريس 2024 رفقة كلا من، "مصر، الدومينيكان وأوزبكستان".

وبهذه النتيجة احتل منتخب أوزبكستان صدارة ترتيب المجموعة الثالثة، برصيد 3 نقاط، في إنتظار نتيجة مباراة منتخب مصر أمام نظيره منتخب الدومينيكان.

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