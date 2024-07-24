الأهلي يؤمن عمرو السولية من بيراميدز بهذا الشرط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

كشف مصدر داخل النادي الأهلي وصول الأحمر إلى اتفاق نهائي مع عمرو السولية لاعب وسط الفريق لتجديد عقده وتأمينه من مفاوضات بيراميدز الأخيرة للتعاقد معه.

وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لموقع "الخليج 365"، أن بيراميدز تفاوض مع عمرو السولية الذي ينتهي تعاقده بنهاية الموسم الحالي لضمه للفريق السماوي.

وأضاف: "تحرك الأهلي وتوصل لاتفاق مع السولية على تجديد تعاقده لمدة موسمين مع منحه فرصة الرحيل المجاني، حال وصول عرض عربي لضمه".

وأكمل: "عمرو السولية وقع على عقود تجديد تعاقده لمدة موسمين بحيث يكون هناك بند يقضي بضرورة خوض 70% من مباريات الموسم الأول لتفعيل بند البقاء في الموسم الثاني".

وأتم تصريحاته: "الأهلي اتفق مع السولية على أنه في حال وجود عرض عربي سيرحل دون تفعيل العقد الذي تم توقيعه تقديراً لتاريخه ومساهمات اللاعب مع الأهلي في الفترة الماضية".