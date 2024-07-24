شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على قائمة أساطير الأندية المصرية ضد الأهلي والزمالك في مهرجان العلمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الرياضة مباراة أساطير الأهلي والزمالك ضد أساطير الأندية المصرية، في مهرجان العلمين الجديدة 2024، والتي في منطقة الاحتفالات بالعلمين الجديدة.

تقام المباراة بمشاركة نجوم الأهلى والزمالك السابقين، على رأسهم عماد متعب وحازم إمام ووليد سليمان وغيرهم من النجوم البارزين.

بينما تضم قائمة فريق أساطير الأندية المصرية أسماء بارزة مثل: "حسني عبد ربه - عبد الستار صبري - عبد الظاهر السقا - عمرو الدسوقي - يوسف حمدي - محمد صبحي - محمد صلاح أبو جريشة - تامر صقر - حسام حسن - عمرو الحلواني".

وتشغل غدا وزارة النقل، رحلات يومية لـ مهرجان العلمين، بـ أوتوبيسات فاخرة، حيث سيتم نقل المواطنين من القاهرة والإسكندرية إلى داخل المهرجان في "مدينة العلمين الجديدة" وكذا مناطق المعارض الخاصة بالهيئات والشركات الحكومية والمُنتجين الشباب والطلبة، المُشارِكين في المهرجان.

وكذلك الشاطيء العام، وشاطىء المهرجان، ومنطقة الحفلات، وكل النقاط الحيوية داخل مدينة العلمين الجديدة ومحيطها، لخدمة الحضور، وكل المواطنين في المناطق المجاورة ومطروح والمحافظات القريبة، ذات الخدمات المشتركة في العلمين والساحل الشمالي، وذلك بدءاً من غدا الخميس .