شكرا لقرائتكم خبر عن بكار يصل القرية الأولمبية بفرنسا للانضمام لفراعنة اليد بالأولمبياد والان مع تفاصيل الخبر

وصل عمر الوكيل "بكار" لاعب نادى الزمالك و منتخب كرة اليد إلى القرية الأولمبية بفرنسا للإنضمام إلى الفراعنة فى أولمبياد باريس 2024 بدلا من أحمد هشام سيسة بعد إصابة الأخير .

ويستعد منتخب كرة اليد لخوض ضربة البداية بالأولمبياد أمام المجر الجمعة المقبلة .



و حقق منتخب رجال كرة اليد ، بقيادة مديره الفنى الإسبانى خوان كارلوس باستور، الفوز على نظيره اليابان وديا بنتيجة 32 - 26 فى البروفة الأخيرة للاستعداد لخوض منافسات أولمبياد باريس 2024 المحدد لها الفترة من 26 يوليو الجارى وحتى 11 أغسطس المقبل.

وتضم قائمة المنتخب كلا من: كريم هنداوي ومحمد علي و عمر الوكيل وعلي زين وأحمد هشام دودو وعبد الرحمن فيصل ويحيى الدرع وسيف الدرع ويحيى خالد ومهاب سعيد ومحمد سند وأكرم يسري وإبراهيم المصري وأحمد عادل و محمد طارق.

وتلعب مصر في أولمبياد باريس ضمن المجموعة الثانية بجانب منتخبات فرنسا، والدنمارك والنرويج، والمجر، والأرجنتين.

واستطاع منتخب مصر لكرة اليد التأهل للألعاب الأولمبية باريس 2024 للمرة الثامنة في تاريخ مشاركاته بالدورة الأولمبية، حيث شارك 7 مرات فى تاريخه من قبل أعوام، 1992-1996-2000-2004-2008 -2016 -2020.

وتخلل معسكر السويد الأخير للفراعنة وديتان مع المنتخب السويدى، انتهت الأولى بالتعادل 32-32، قبل الخسارة بنتيجة 32 - 26 فى الودية الثانية، فى إطار التجهيزات لأولمبياد باريس 2024.

بعيداً عن الأولمبياد، يشارك منتخب مصر لكرة اليد في بطولة العالم المقرر إقامتها أوائل العام المقبل بالدنمارك وكرواتيا، ويلعب فراعنة اليد في مونديال اليد في مجموعة قوية تضم معه كلاً من : كرواتيا والأرجنتين والبحرين.