شكرا لقرائتكم خبر عن استدعاء حسام حسن لاعب المصري لمعسكر منتخب مصر للشباب والان مع تفاصيل الخبر

تلقت إدارة النادي المصري خطابًا رسميًا من الاتحاد المصري لكرة القدم يخطرها من خلاله باستدعاء حسام حسن لاعب خط وسط فريق الشباب بالمصري " 2006 " - والمصعد حاليا لصفوف الفريق الأول - للمعسكر المقبل لمنتخب الشباب " 2005 " والمقام بمقر مشروع الهدف بمدينة السادس من أكتوبر خلال الفترة من الثامن والعشرين من يوليو وحتى الحادي والثلاثين من الشهر ذاته وذلك استعدادًا لبطولة الأمم الأفريقية 2025.

دخل الفريق الأول لكرة القدم بالنادى المصرى، معسكراً مغلقاً بالقاهرة، استعداداً للقاء الفريق المرتقب أمام النادي الأهلي والمقرر له التاسعة مساء الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة 18 والمؤجلة من عمر مسابقة الدوري، والذي يقام على ستاد برج العرب بالإسكندرية.

وكانت مباراة الذهاب التي جمعت الأهلي والمصري في الدور الأول من مسابقة الدوري قد انتهت بفوز الفريق الأحمر برباعية نظيفة.

وتأكد غياب الثنائي كريم العراقي والغيني أمادو با، لاعبا الفريق الأول للكرة بالنادي المصري عن مباراة الفريق المقبلة أمام الأهلي، جاء ذلك بعد حصول الثنائي على الإنذار الثالث خلال مباراة المقاولون العرب.