شكرا لقرائتكم خبر عن آية مدنى تفوز بعضوية لجنة اللاعبين بالأولمبية الدولية والان مع تفاصيل الخبر

فازت النائبة البرلمانية آية مدني، رئيس لجنة اللاعبين باللجنة الأولمبية المصرية وعضو لجنة اللاعبين باللجنة الأولمبية الدولية، بعضوية اللجنة الأولمبية الدولية في حدث تاريخي لتصبح أول سيدة مصرية يتم ترشيحها وفوزهل لهذا المنصب المهم.

وجاء فوز اية مدنى بالانتخاب حيث حصلت على 86 صوت من إجمالي 95 صوتا.

كانت اللجنة الأولمبية الدولية رشحت ثمانية اشخاص (4 سيدات و 4 رجال) ليتم عرضهم على المكتب التنفيذي خلال الاجتماع المقرر إقامته خلال دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

وحملت اية مدني الشعلة الأولمبية خلال جولة الشعلة بمصر قبل أولمبياد 2024 ، و أثينا 2004 ثم حملتها مرة أخرى في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية عام 2018