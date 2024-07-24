شكرا لقرائتكم خبر عن البعثة البارالمبية تلتقط صور تذكارية بالعلمين قبل بارالمبياد باريس ..صور والان مع تفاصيل الخبر

حرصت البعثة المصرية البارالمبية المشاركة في دورة الألعاب البارالمبية بباريس والتى تقام فى الفترة من 26 أغسطس حتى 10 سبتمبر المقبل، بمشاركة 55 لاعب ولاعبة من مختلف الألعاب الرياضية على التقاط صور تذكارية بمدينة العلمين الجديدة، وذلك قبل السفر إلى باريس الشهر المقبل

وتشارك مصر فى الدورة البارالمبية بعدد 10 رياضات هى تنس الطاولة، كرة الهدف، الباراتايكوندو، الباراتجديف، العاب القوى، السباحة، الكياك، رفع الأثقال، الطائرة جلوس، البوتشا.

وتلتقط البعثة البارالمبية المصرية اليوم الأربعاء الصورة الرسمية للبعثة المشاركة في بارالمبياد باريس 2024 بمدينة العلمين الجديدة.

وجاء اختيار مدينة العلمين الجديدة لإلتقاط الصورة الرسمية للبعثة المصرية تزامنا مع انطلاق مهرجان العلمين " العالم علمين" الذى يستمر حتى 30 أغسطس المقبل.



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