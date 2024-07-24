شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى محمد يدعم المنتخب الأولمبى أمام الدومينيكان في الأولمبياد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص مصطفى محمد على التواجد في مدرجات استاد دي لابيجيور لدعم منتخب مصر الأولمبى أمام منافسه الدومينيكان، في المباراة التي تجمع المنتخبين، اليوم، الأربعاء، في أولى جولات أولمبياد باريس 2024، ضمن منافسات المجموعة الثالثة التي تضم أيضا كل من إسبانيا وأوزباكستان.

يخوض المنتخب الأولمبي المصري بقيادة مدربه البرازيلي ميكالي اللقاء بتشكيل مكون من: "حمزة علاء في حراسة المرمى و عمر فايد و أحمد عيد و حسام عبد المجيد و كريم الدبيس في الدفاع، و محمد شحاتة و محمد النني و أحمد عاطف قطة في الوسط، و أحمد زيزو وإبراهيم عادل و أسامة فيصل في الهجوم".

وجلس على دكة البدلاء كلاً من :علي الجابري، زياد كمال، مصطفى سعد "ميسي"، محمد طارق، بلال مظهر، محمد حمدي.

بينما يعتمد إيباي جوميز المدير الفني لجمهورية الدومينيكان على تشكيل مكون من: "حراسة المرمى: خافيير فالديز، والدفاع: إدجار بوجول- خواو أوربايز- لويي دي لوكاس، والوسط: نويند لورينز- فرانشيسكو رييس- فابيان ميسينا- هاينز مورشيل- رافائيل نونيز، والهجوم: بيتر جونزاليس- أوسكار أورينا".

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من إنريكي بويسل وجوشوا بايز وأنخيل موتنيس دي أوكا وإيديسون أزكونا وعمر دي لا كروز ونيلسون لومير وجوزيه دي ليون.

وتسجل كتيبة الفراعنة خلال تلك النسخة مشاركة المنتخب المصري الأولمبي للمرة الثالثة عشر في تاريخه وذلك على الرغم من تأهله 15 مرة، لكنه انسحب مرتين، ويخوض المنافسات هذه المرة مع مجموعة قوية تضم منتخب إسبانيا، ومنتخب أوزباكستان، ومنتخب جمهورية الدومينيكان.

وشارك المنتخب المصري الأولمبي في إثنى عشر نسخ ماضية خاض خلالها 36 مباراة حقق الفوز 11 مرة، وتعادل 5 مرات، بينما تلقى 20 هزيمة، سجل لاعبو الفراعنة 67 هدفًا وتلقت شباكهم 89 هدفا.