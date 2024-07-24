شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يستأنف تدريباته استعدادا لمواجهة بيراميدز بالدورى وتأهيل عمار ياسر والان مع تفاصيل الخبر

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فقرة تدريبات بدنية خلال مران اليوم الأربعاء، الذي أقيم على ملعب النادي، استعداداً لمباراة بيراميدز المقبلة في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وأدى اللاعبون تدريبات بدنية قوية تحت قيادة جواو ميجيل، بجانب فقرة تدريبات بالكرة قبل خوض الفقرة الفنية استعداداً للقاء المقبل.

وأدى عمار ياسر لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تأهيلية خاصة على هامش مران اليوم الأربعاء، الذي أقيم على ملعب النادي، استعداداً لمباراة بيراميدز المقبلة في مسابقة الدوري المصري الممتاز.



وأدى اللاعب تدريبات تأهيلية تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق دون المشاركة في الفقرة الفنية والتقسيمة الجماعية التي أقيمت خلال المران.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة بيراميدز المقرر لها يوم الجمعة المقبل، ضمن مؤجلات الجولة الثامنة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.