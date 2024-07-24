شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب الأولمبى يواصل التعادل السلبى أمام الدومينيكان بعد 75 دقيقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ما زال التعادل السلبي قائما بين منتخب مصر الأولمبى مع منافسه الدومينيكان، بعد مرور 75 دقيقة من زمن المباراة التي تجمع المنتخبين، اليوم، الأربعاء، على ملعب دي لابيجيور، في أولى جولات أولمبياد باريس 2024، ضمن منافسات المجموعة الثالثة التي تضم أيضا كل من إسبانيا وأوزباكستان.

جاءت أخطر الفرص في الدقيقة السابعة بعد عرضية من إبراهيم عادل لاعب مصر من جهة اليسار ارتطمت بيد مدافع الدومينيكان وحكمة اللقاء لم تحتسب أي شيء، وسجل الدوميكنان هدفا في الدقيقة 13 لكن محكمة اللقاء اليابانية ألغت الهدف بداعي وجود خطأ ضد حسام عبد المجيد.

واصل منتخب الدومينيكان سيطرته وكثف من محاولاته في هذا البداية المثالية، وكادت النتيجة تتغير بعد تسديدة من هاينز مورسشيل لاعب الدومنيكيان من على حدود منطقة الجزاء ابعدها عمر فايد مدافع مصر من على خط المرمى.

بعدها بدقيقة واحدة لاحت كرة عرضية من رافا نونيز لاعب الدومنيكيان من جهة اليمين قابلها بيتر فيديريكو جونزاليس بتسديدة على الطاير مرت بعيدة عن المرمى

كاد الرد المصري يأتي بعدها من كرة عرضية من إبراهيم عادل من جهة اليسار قابلها أسامة فيصل برأسية من منتصف منطقة الجزاء مرت أعلى العارضة.

في الدقيقة 38 ارتكب الدومينيكان خطأ في الخروج بالكرة فوصلت إلى إبراهيم عادل المتمركز داخل منطقة الجزاء فسدد الأخير كرة قوية مرت أعلى العارضة.

وفي الدقائق الأخيرة من الشوط الأول كثف المنتخب الوطني الأولمبي من هجماته وكادت تسديدة قوية من النني تسكن الشباك لكنها ارتطمت بالعارضة وابتعدت لخارج الملعب. في الشوط الثاني دخل منتخب مصر الأولمبي بدوافع جديدة لتحقيق الفوز والدخول في منافسات التأهل مبكرا، لتسهيل المهمة في المباراتين المتبقيتين. اقترب المنتخب من كسر التعادل السلبي بعد كرة عرضية من كريم الدييس من جهة اليسار قابلها زيزو برأسية من على حدود منطقة الـ 6 ياردات مرت أعلى العارضة. وواصل المنتخب محاولاته بتسديدة قوية من محمد شحاتة لاعب مصر من خارج منطقة الجزاء أمسك بها حارس الدومنيكان من منتصف مرماه.

يخوض المنتخب الأولمبي المصري بقيادة مدربه البرازيلي ميكالي اللقاء بتشكيل مكون من: "حمزة علاء في حراسة المرمى و عمر فايد و أحمد عيد و حسام عبد المجيد و كريم الدبيس في الدفاع، و محمد شحاتة و محمد النني و أحمد عاطف قطة في الوسط، و أحمد زيزو وإبراهيم عادل و أسامة فيصل في الهجوم".

وجلس على دكة البدلاء كلاً من :علي الجابري، زياد كمال، مصطفى سعد "ميسي"، محمد طارق، بلال مظهر، محمد حمدي.

بينما يعتمد إيباي جوميز المدير الفني لجمهورية الدومينيكان على تشكيل مكون من: "حراسة المرمى: خافيير فالديز، والدفاع: إدجار بوجول- خواو أوربايز- لويي دي لوكاس، والوسط: نويند لورينز- فرانشيسكو رييس- فابيان ميسينا- هاينز مورشيل- رافائيل نونيز، والهجوم: بيتر جونزاليس- أوسكار أورينا".

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من إنريكي بويسل وجوشوا بايز وأنخيل موتنيس دي أوكا وإيديسون أزكونا وعمر دي لا كروز ونيلسون لومير وجوزيه دي ليون.

وتسجل كتيبة الفراعنة خلال تلك النسخة مشاركة المنتخب المصري الأولمبي للمرة الثالثة عشر في تاريخه وذلك على الرغم من تأهله 15 مرة، لكنه انسحب مرتين، ويخوض المنافسات هذه المرة مع مجموعة قوية تضم منتخب إسبانيا، ومنتخب أوزباكستان، ومنتخب جمهورية الدومينيكان.

وشارك المنتخب المصري الأولمبي في إثنى عشر نسخ ماضية خاض خلالها 36 مباراة حقق الفوز 11 مرة، وتعادل 5 مرات، بينما تلقى 20 هزيمة، سجل لاعبو الفراعنة 67 هدفًا وتلقت شباكهم 89 هدفا.