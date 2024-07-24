منتخب الأرجنتين ينتزع تعادلاً من نظيره المغربي المتألق

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من باريس: تواصل الكرة المغربية تألقها اللافت على الساحة العالمية بعد ظهورها المبهر في مونديال قطر 2022 وبلوغ نصف النهائي، واليوم (الأربعاء) أنهى منتخب المغرب الأولمبي أولى مبارياته في أولمبياد باريس بالتعادل 2-2 مع نظيره الأرجنتيني، وكان "أسود أطلس" الطرف الأفضل، وتعادل منتخب التانغو معهم بعد نهاية الوقت المحتسب بدلاً من الوقت الضائع، والذي بلغ 15 دقيقة.

المباراة أقيمت ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات بأولمبياد باريس 2024، وسجل سفيان رحيمي، هدف منتخب المغرب الأول في الدقيقة 47، وذلك بعد كرة عرضية ومن تمريرة مهارية داخل منطقة الجزاء، خطفها نجم العين من أمام حارس المرمى.

وأضاف رحيمي هدف منتخب المغرب الهدف الثاني في الدقيقة 51 من المباراة، عن طريق ضربة جزاء وضعها على يمين الحارس الأرجنتيني.

ونجح منتخب الأرجنتين من تقليص النتيجة وتسجيل الهدف الأول عن طريق جوليانو سيميوني في الدقيقة 68 من المباراة، بعد كرة عرضية داخل المنطقة.

واحتسب حكم المباراة 15 دقيقة كاملة وقتاً بدلاً من الضائع، ونجح المنتخب الأرجنتيني في الدقيقة الأخيرة من هذا الوقت في تسجيل هدف التعادل، وذلك بعد أكثر من تسديدة داخل منطقة الجزاء، تصدى الحارس للكرة الأولى، قبل أن يتابعها ميدينا في الشباك.

وبهذه النتيجة يحتل منتخب المغرب صدارة المجموعة الثانية برصيد نقطة وخلفه الأرجنتين بنفس الرصيد، ثم منتخبي العراق وأوكرانيا بدون نقاط، انتظاراً لبقية مباريات المجموعة.