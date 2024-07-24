تردد القناة الجزائرية الشبابية المجانية الناقلة لمباراة مصر والدومينيكان في أولمبياد باريس

الشارقة - اميمة ياسر - تنقل القناة الجزائرية الشبابية TV 6 HD، المفتوحة على النايل سات مباراة مصر أمام الدومينيكان بشكل مباشر، اليوم في افتتاح أولمبياد باريس.

تردد القناة الجزائرية الشبابية:

TV 6 HD - 11680 H 27500

يستهل منتخب مصر لكرة القدم مشواره في أوليمبياد باريس 2024، بمواجهة الدومينيكان، في أولى مبارياته بدور المجموعات، في تمام السادسة مساء غد الأربعاء، الموافق 24 يوليو الجاري.

ويقع منتخب مصر الأوليمبي في المجموعة الثالثة، بدورة الألعاب الأوليمبية، رفقة كل من: إسبانيا، أوزبكستان، وجمهورية الدومينيكان.

وكان المنتخب الأوليمبي قد تأهل إلى أوليمبياد باريس 2024، بعدما احتل المركز الثاني في بطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة التي أقيمت في دولة المغرب وحقق المنتخب المغربي المركز الأول في البطولة.

تشكيل منتخب مصر الأولمبي المتوقع:

حمزة علاء في حراسة المرمى.

خط الدفاع.. أحمد عيد – عمر فايد - حسام عبد المجيد - كريم الدبيس.

وسط الملعب.. محمد النني - محمد شحاتة - أحمد عاطف قطة.

مثلث هجومي.. أحمد سيد زيزو – أسامة فيصل - إبراهيم عادل