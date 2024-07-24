أولمبياد باريس 2024 .. مواجهة مصر المقبلة بعد التعادل أمام الدومينيكان

ياسر رشاد - القاهرة - يلتقي المنتخب الوطني الأولمبي في المباراة القادمة نظيره أوزبكستان يوم السبت المقبل، على ملعب لا البوجوار، ضمن مباريات الجولة الثانية لدور المجموعات من البطولة الأولمبية.

وحسم التعادل السلبي مباراة منتخب مصر الأولمبي ونظيره الدومينيكان، والتي جمعت بينهما لحساب الجولة الأولى من دور المجموعات لدورة الألعاب الأولمبية المقامة فعالياتها بالعاصمة الفرنسية باريس.





ويخوض منتخب مصر منافسات البطولة، مشاركًا بالمجموعة الثالثة رفقة منتخبات "إسبانيا وأوزبكستان وجمهورية الدومينيكان".

ويأتي ترتيب المجموعة الثالثة بعد تعادل مصر على النحو التالي:

1- إسبانيا برصيد 3 نقاط.

2- مصر برصيد نقطة واحدة.

3- الدومينيكان برصيد نقطة واحدة.

4- أوزبكستان دون رصيد من النقاط.