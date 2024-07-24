أولمبياد باريس.. منتخب المغرب يهزم الأرجنتين في لقاء الـ 4 ساعات

ياسر رشاد - القاهرة - انتهت رسميًا أحداث مباراة منتخب المغرب الأولمبي، أمام نظيره الأرجنتيني، بفوز أسود الأطلس، بنتيجة هدفين لهدف، في اللقاء المثري الذي دام لمدة 4 ساعات، ضمن منافسات الجولة الأولى من أولمبياد باريس 2024، على ملعب "جيوفروي جيشار" بمدينة سانت إتيان.

حيث إن المباراة انطلقت في الرابعة عصرا، وفي الدقائق الأخيرة توقفت المباراة بسبب اجتياح بعض المشجعين أرضية الملعب، ليخرج الحكم من أرضية الملعب دون أن يعلن عن نهاية المباراة.

لتقرر اللجنة المنظمة بعد اجتماعها باستئناف المباراة لمة 3 دقائق دون جمهور، كما أن الهدف الثاني لمنتخب الأرجنتين كان يحتمل إلغاؤه.

وبالفعل تم استئناف المباراة بعد ساعتين من التوقف، وبعد العودة لتقنية الفار، تقرر إلغاء هدف الأرجنتين الثاني، وينتهي اللقاء بفوز أسود الأطلس بهدفين لهدف.

وسجل سفيان رحيمي ثنائية منتخب المغرب الأولمبي، في الدقيقة 3+45 من عمر اللقاء، وفي الدقيقة 51 من ركلة جزاء.

فيما سجل منتخب الأرجنتين الأولمبي هدفه الوحيد، في الدقيقة 68، بأقدام جوليانو سيميوني.