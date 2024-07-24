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أولمبياد باريس 2024 .. التعادل يحسم أولى مواجهات مصر أمام الدومينيكان

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ياسر رشاد - القاهرة - حسمت نتيجة التعادل السلبي، أولى مواجهات مصر بدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 ، أمام الدومينيكان، خلال اللقاء الذي أقيم لحساب الجولة الثالثة من مرحلة مجموعات البطولة.
 


ويخوض منتخب مصر منافسات المحفل العالمي، مشاركًا بالمجموعة الثالثة رفقة ممنتخبات “إسبانيا وأوزبكستان وجمهورية الدومينيكان”.
ومن المقرر أن يلتقي المنتخب الوطني نظيره أوزبكستان في اللقاء التالي، على أن يختتم مواجهاته في المجموعة أمام أسبانيا. 

ومثل المنتخب في اللقاء كل من ..
حراسة المرمى: حمزة علاء.
 خط الدفاع: أحمد عيد – عمر فايد- حسام عبدالمجيد- كريم الدبيس.
وسط الملعب: محمد النني- محمد شحاتة -أحمد عاطف قطة.
 الهجوم: أحمد سيد زيزو – أسامة فيصل - إبراهيم عادل.

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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