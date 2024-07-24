شكرا لقرائتكم خبر عن غياب أوباما عن تدريبات الزمالك وانتظام دونجا قبل مواجهة بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

أدى يوسف إبراهيم أوباما لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات تأهيلية في صالة الجيمانيزيوم بالنادي، خلال مران اليوم الأربعاء، الذي أقيم على ملعب النادي، استعداداً لمباراة بيراميدز المقبلة في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويعاني يوسف أوباما من آلام في القدم، وفضل الجهاز الفني لخوض اللاعب تدريبات في صالة الجيمانيزيوم دون المشاركة في التدريبات الجماعية.

,انتظم نبيل عماد دونجا في التدريبات الجماعية، خلال مران اليوم الأربعاء وكان دونجا تعرض لإصابة بكدمة في القدم خلال مباراة الداخلية السابقة في مسابقة الدوري الممتاز، قبل أن يعود للمشاركة بصورة طبيعية في تدريبات الفريق اليوم استعداداً للقاء المقبل.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة بيراميدز المقرر لها يوم الجمعة المقبل، ضمن مؤجلات الجولة الثامنة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.