شكرا لقرائتكم خبر عن مباراة بادل بين وزير الشباب والرياضة وعمرو الفقى بمدينة العلمين الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

خاض الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة مباراة بادل مع عمرو الفقى الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب للشركة المتحدة وذلك بمدينة العلمين الجديدة

وتأتى المباراة على هامش التقاط الصورة الرسمية للبعثة البارالمبية المصرية المشاركة فى بارالمبياد باريس التى تقام فى الفترة من 26 أغسطس حتى 11 سبتمبر المقبل

وتشارك مصر فى الدورة البارالمبية بعدد 10 رياضات هى تنس الطاولة، كرة الهدف، الباراتايكوندو، الباراتجديف، العاب القوى، السباحة، الكياك، رفع الأثقال، الطائرة جلوس، البوتشا.

وتلتقط البعثة البارالمبية المصرية اليوم الأربعاء الصورة الرسمية للبعثة المشاركة في بارالمبياد باريس 2024 بمدينة العلمين الجديدة.

وجاء اختيار مدينة العلمين الجديدة لإلتقاط الصورة الرسمية للبعثة المصرية تزامنا مع انطلاق مهرجان العلمين " العالم علمين" الذى يستمر حتى 30 أغسطس المقبل.