شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو الفقى: نشجع الرياضة والرياضيين فى كل وقت والان مع تفاصيل الخبر

أكد عمرو الفقى الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب للشركة المتحدة ، إن الشركة تشجع الرياضة والرياضيين فى كل وقت وفى مختلف البطولات .

وقال الفقى على هامش مؤتمر التقاط الصورة الرسمية للبعثة المصرية البارالمبية للمشاركة في دورة الألعاب البارالمبية باريس 2024 أن الشركة تدعم أبطال الرياضة، سواء الأولمبين والبارالمبين، فى مختلف البطولات



وتشارك مصر فى الدورة البارالمبية بعدد 10 رياضات هى تنس الطاولة، كرة الهدف، الباراتايكوندو، الباراتجديف، العاب القوى، السباحة، الكياك، رفع الأثقال، الطائرة جلوس، البوتشا.



وتلتقط البعثة البارالمبية المصرية اليوم الأربعاء الصورة الرسمية للبعثة المشاركة في بارالمبياد باريس 2024 بمدينة العلمين الجديدة.

وجاء اختيار مدينة العلمين الجديدة لإلتقاط الصورة الرسمية للبعثة المصرية تزامنا مع انطلاق مهرجان العلمين " العالم علمين" الذى يستمر حتى 30 أغسطس المقبل.